Валентин Бадрак презентує у Харкові нову книгу із серії «Стратегии гениев»

Харків. 22 квітня. УНІАН. 23 квітня о 13.00 у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться презентація нової книги Валентина БАДРАКА «Стратегии счастливых пар» - четвертої із серії книг «Стратегии гениев».

Вся серія книжок видана видавництвом «Фоліо» протягом 2007-2009 років, повідомляє сайт «Майдану Свободи»,

Як зазначає автор, книга не є збірником історій про щасливе подружнє життя, але надає читачеві аналіз побудови сімейних моделей відомими особистостями. Всього детально описані 13 різних моделей подружнього життя щасливих пар, від побудови спільної місії (Микола та Олена Реріх) до розділення у спільному житті любові та сексу (Жан-Поль Сартр та Симона де Бовуар). Знайшлося в книзі місце й суто українській парі – Ярославу Мудрому та Ірині. Крім того, в книзі так чи інакше згадується проблемні моменти в сімейному житті ще близько 50 пар.

Сам В.БАДРАК наполягає, що книга написана на перетині психології, історії та бібліографічної прози. Зокрема, значну увагу приділено в книзі впливу на формування сімейного життя батьківських моделей.

«У сучасному житті спостерігається безпрецедентний наступ на інститут шлюбу. Сім’я як універсальний осередок для забезпечення продуктивної життєдіяльності чоловіка і жінки поступово розкладається, дедалі частіше не виконує своїх функцій. Спотворене сприйняття спільного життя батьків деформує психіку дітей, які потім найчастіше повторюють сумний сімейний сюжет... Тому, власне, варто звернутися до сімейного досвіду видатних особистостей», - каже автор. За його словами, сама ідея написання такої книги належить його дружині, якій він і присвятив четвертий том «Стратегій».

Автор не вважає свою нову книгу універсальним збірником рецептів, однак стверджує, що існують принципові «стратегічні» чинники для створення щасливої сім’ї. Передусім, на його переконання, щаслива сім’я може бути створена лише як союз «самодостатніх особистостей, що піклуються про власний розвиток».

Автор говорить про важливість створення сім’ї як автономного організму з обмеженим доступом до нього «іншої енергетики», і в тому числі, батьків, родичів, друзів.

«Кожен успішний союз — це насамперед плідна й кропітка праця двох», - резюмує В.БАДРАК.