ПРП критикує президента Росії за квіти маршалу, причетному до блокади Ленінграда

Харків. 27 квітня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії ТИМЕНКО) виступила із заявою, у якій скритикувала президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЄДЄВА за покладання квітів фінському маршалу Карлу Маннергейму, причетному до блокади Ленінграда під час Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві зазначається, що «21 квітня цього року російський президент відвідував з візитом Фінляндію, під час якого поклав вінок до могили маршала Карла Маннергейма. Як відомо цей маршал не лише був колишнім офіцером царської армії, а й причетний до блокади разом з фашистськими військами Ленінграда».

Автори заяви вважають дії президента Д.МЕДВЄДЄВА непослідовним кроком у контексті державної політики Росії, нагадуючи ставлення офіційної Росії до визвольних змагань ОУН-УПА.

«Якщо цей крок розцінювати як «широкий погляд Москви на сучасну історію», то чому ж російська влада так «вузько» дивиться на історію українських визвольних змагань ОУН-УПА. Доречно зазначити, що українські повстанці воювали на своїй землі», - йдеться у заяві ХОО ПРП.

Довідка. Карл Густа Маннергейм, барон (1867-1951), фінський військовий та політик; командувач урядових військ, якими придушували революцію; 1931-1939 голова Ради оборони держави, з 1933 маршал, 1939-1940 та 1941-1944 головнокомандувач у фінсько-радянських війнах; 1944-1946 президент (Універсальний словник-енциклопедія).