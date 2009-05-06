Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 6 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн., продають – по 8,05 грн. Порівняно з 5 травня курс купівлі-продажу американської валюти дещо знизився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,92-8,015 грн., продажу – 8,03-8,07 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,51 грн., продають – по 10,75 грн. (курси купівлі-продажу дещо знизилися відучора). Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,61 грн., продажу – в межах 10,69-10,88 грн.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках сьогодні збільшився на 1% порівняно з 5 травня і становить у середньому 0,2256 грн., курс продажу зменшився на 0,5% – до 0,2454 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,24 грн., продажу – 0,23-0,26 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,99 грн., продають – по 8,04 грн. (курси небагато змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,54 грн., продажу – 10,75 грн. (курси дещо знизилися порівняно з 5 травня).

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках підвищився на 1% порівняно з 5 травня – до 0,2242 грн., курс продажу знизився на 0,7% – до 0,2485 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,80/8,06 грн., євро – 10,30/10,65 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,98/8,035 грн., євро – 10,55/10,75 грн., рубль – 0,23/0,248 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 6 травня, становить: гривні до долара США – 7,70, до євро – 10,32031, до російського рубля – 0,23465.