Керівники ТОВ «цапнули» 6 котлів

14:39, 12 травня 2009
Харьків
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Прокуратура: десь на 5 млн. грн.

Харків. 12 травня. УНІАН. В Харківській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, котрі незаконно привласнили шість електричних опалювальних котлів загальною вартістю майже 4,4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю  МВС України, встановлено, що ці кошти посадові особи ТОВ отримали від приватного підприємства на відповідальне зберігання та технічне обстеження (тестування) для подальшої передачі замовнику – управлінню житлово-комунального господарства однієї з облдержадміністрацій західного регіону.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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