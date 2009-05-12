Керівники ТОВ «цапнули» 6 котлів

Харків. 12 травня. УНІАН. В Харківській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, котрі незаконно привласнили шість електричних опалювальних котлів загальною вартістю майже 4,4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що ці кошти посадові особи ТОВ отримали від приватного підприємства на відповідальне зберігання та технічне обстеження (тестування) для подальшої передачі замовнику – управлінню житлово-комунального господарства однієї з облдержадміністрацій західного регіону.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.