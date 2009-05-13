У Харкові визначать Кращого провідника та Красуню українських магістралей

Конкурси пройдуть 13 травня

Харків. 13 травня. УНІАН. У Харкові завтра пройдуть конкурси «Кращий провідник року» та «Красуня Українських магістралей». Про це УНІАН повідомили в Управлінні взаємодії із засобами масової інформації Південної залізниці. Зокрема, 14 травня в спортивному комплексі «Локомотив» (м. Харків, вул. Котлова, 90) о 10.00 розпочнеться фінальна частина конкурсу «Кращий провідник року», а о 15.00 відбудеться конкурс краси «Красуня Українських магістралей». За почесні звання змагатимуться кращі провідники всіх залізниць України. Серед запрошених на урочистості — генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, представники залізниць України та місцевих органів влади. З питань акредитації звертатися за телефонами: (057) 724-14-60, 724-14-59, (095) 317-20-21.

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