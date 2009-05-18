ФК Харків – Іллічівець 1:2

Харків. 18 травня. УНІАН. Клуб Харків програв черговий матч Чемпіонату України з футболу Іллічівцю.

Гра, що проходила на стадіоні «Динамо» і зібрала 300 глядачів, завершилася з рахунком 1:2 на користь Іллічівця.

Зігравши 28 матчів, ФК Харків набрав 12 очок і посідає останнє (16-те) місце в турнірній таблиці.

Головний тренер Іллічівця Ілля Близнюк відзначив певну перевагу харків’ян у ході гри, але вважає, що добре зіграв воротар, і в цілому команді повезло. «Краще погано грати і вигравати, аніж гарно грати і не мати в копілці жодного очка», - сказав наставник іллічівців.

Відповідаючи на запитання журналістів, головний тренер харків’ян Михайло Стельмах переконував, що його підопічні б’ються до кінця. «Ніхто не опускає рук. Будемо грати до кінця, будемо битися до кінця. Незалежно від того, хто грає проти нас – Іллічівець, Дніпро чи Металіст», - сказав М.Стельмах.

Іллічівець, що перебуває на передостанньому місці, на сьогодні набрирає 23 очки.