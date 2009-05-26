Курси валют у банках Харкова

Долар 7,55 - 7,6 грн.

Харків. 26 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 26 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,5 грн. (10,7 грн.), Базис - 7,58 (7,65), 10,5 (10,695), Меркурій - 7,55 (7,64), 10,55 (10,7), Реал-банк - 7,6 (7,65), 10,55 (10,75). відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 26 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.5800 (на 25 травня – 761.6000) 100 EUR – 1066.9736 (на 25 травня – 1064.1075) 10 RUR – 2.4526 (на 25 травня – 2.4410).

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