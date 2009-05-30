У Харкові знову горить Барабашовка

Відвідувачів на ринку немає

Харків. 30 травня. УНІАН. У Харкові на території ринку «Барабашове» виникла пожежа. Як повідомив кореспонденту УНІАН представник МНС, загоряння сталося близько 5-ї години вечора. На гасіння пожежі прибули до десятка пожежних бригад. Відвідувачів на час виникнення пожежі на ринку вже не було. Її гасіння триває. На 18.14 пожежу вдалося локалізувати, відмітив співрозмовник агентства.

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