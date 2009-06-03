У гуртожитку фармакадемії згорів вхід у кафе

На першому поверсі гуртожитку Національної фармакадемії спалахнув дах входу в кафе. Пожежа трапилася учора увечері в Київському районі.

Про це повідомили в прес-службі облуправління МНС.

На даху було багато сміття – у МНС припускають, що його кидали у вікна з верхніх поверхів гуртожитку – воно і спалахнуло.

За 15 хвилин рятувальники впоралися з вогнем. Горіло 4 квадратних метри Евакуювати людей не довелося.

Можливою причиною пожежі у МНС називають непогашений недопалок.

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