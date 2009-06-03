У гуртожитку фармакадемії згорів вхід у кафе
12:47, 03 червня 2009Харьків
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Пожежа трапилася учора увечері
На першому поверсі гуртожитку Національної фармакадемії спалахнув дах входу в кафе. Пожежа трапилася учора увечері в Київському районі.
Про це повідомили в прес-службі облуправління МНС.
На даху було багато сміття – у МНС припускають, що його кидали у вікна з верхніх поверхів гуртожитку – воно і спалахнуло.
За 15 хвилин рятувальники впоралися з вогнем. Горіло 4 квадратних метри Евакуювати людей не довелося.
Можливою причиною пожежі у МНС називають непогашений недопалок.
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