Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 11 червня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, у яких проблемних банках можна взяти кредит на купівлю заставного майна, яке вони реалізують

Укрпромбанк

Банк припинив видачу будь-яких кредитів. Втім, якщо у покупця недостатньо коштів для придбання заставного автомобіля або нерухомості за готівку, можна скористатися схемою заміни боржника. Як пояснили в кредитному відділі Укрпромбанку, договір позики можна переоформити на того, хто хоче купити заставне майно. Правда, умови кредиту не залишаться тим самим. Залежно від типу кредиту, його терміну і фінансового стану позичальника процентні ставки складуть не менше 26% в гривнях і 16,5% в доларах.

«Кожен кредит — це індивідуальне рішення. Зараз позики видаються рідко і позичальника вивчають особливо скрупульозно, тому й умови встановлюватимуться окремо на кредитному комітеті», — пояснили в банку. Сам процес ухвалення рішення займе не менше двох тижнів. Термін кредиту на купівлю заставних авто складе не більше 7 років, по іпотеці — 10-20 років.

Банк Надра

Банк також не займається кредитуванням, але тут, як і в Укрпромбанку, передбачена схема переуступки зобов`язань позичальника разом із заставою новому платоспроможному клієнтові. У контакт-центрі точнішу інформацію щодо такого кредитного продукту надати не змогли, пославшись на абсолютно індивідуальний підхід. У прес-службі уточнили, що при заміні позичальника банк не встановлюватиме нові процентні ставки або термін кредитування. Такі умови поширюватимуться як на юридичних осіб, так і на населення.

Родовід Банк

Фінустанова готова кредитувати покупців заставного майна. Правда, ніякої інформації щодо переліку застав і умов кредитування в контакт-центрі банку надати не змогли. Прес-служба Родовід Банку поділилася тільки умовами кредитування «автозастав». Такий кредит видається строком на 3 роки з первинним внеском у 30% під 20% річних у гривні. Рішення щодо видачі позики банк прийме протягом трьох днів з моменту подачі всіх документів, які необхідні для оцінки фінансового стану.

В Укргазбанк ввели адміністрацію

З 9 червня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в Укргазбанк. За даними контакт-центру, обмеження на зняття готівки в касі банку і банкоматах поки не встановлювалися. Депозити і відсотки за ними банк видає. Як повідомив начальник прес-служби Укргазбанку Євген Молчанський, офіційного документа про введення тимчасової адміністрації у них поки що немає, тому мораторій на виконання зобов`язань в банку не введений. «Навіть у разі введення тимчасової адміністрації мораторій на видачу вкладів населенню не розглядається», — додав він.