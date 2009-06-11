Бекас розбився під час підготовки до продажу

Харків. 11 червня. УНІАН. Запорізька транспортна прокуратура порушила кримінальну справу щодо падіння легкомоторного літака в Пологівському районі.

Як повідомив УНІАН старший слідчий Запорізької транспортної прокуратури В’ячеслав ХОМУТСЬКИЙ, «кримінальну справу порушено за фактом порушення правил повітряних польотів, яке призвело до загибелі людини, - ч.3 ст. 281 Кримінального кодексу України».

Під час слідства у справі вже встановлено, що падіння сталося в період його так званої «передпродажної підготовки».

«За словами власника літака - жителя Донецької області, що має будинок і в с. Чубарівка Запорізького регіону, він вирішив продати літак, і для його підготовки до продажу запросив майстра, який, як з`ясувалося, у процесі «передпродажної підготовки» поєднував обов`язки механіка та пілота», - розповів В.ХОМУТСЬКИЙ, зазначивши, що політ, який закінчився падінням літака, був несанкціонованим.

Причини падіння літака належить встановити експертам Державіаслужби, яким для проведення розслідування обставин і причин падіння літака, буде передано всі матеріали.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 червня, о 19.00 в полі поблизу сіла Чубарівка Пологівського району Запорізької області під час несанкціонованого польоту сталося падіння приватного легкомоторного літака «Х-32». Пілот від отриманих травм помер.

Це падіння літака в Запорізькій області друге за останні два роки: рівно 2 роки тому - 9 червня 2007 р. у Гуляйпільському районі Запорізької області під час заходу на посадку розбився легкомоторний літак Бекас – «Х-32», пілот якого від отриманих травм так само помер після доставки в реанімаційне відділення ЦРЛ.

Легкомоторні літаки Х-32 («Бекас») випускає на харківська фірма «Лілієнталь».