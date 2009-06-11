Курс валют у комбанках Харкова

Долар 7,58 - 7,63 грн.

Харків. 11 червня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 11 червня: Мегабанк - купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,6 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,635 (7,66), 10,67 (10,8), Реал-банк - 7,62 (7,67), 10,64 (10,84) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 11 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 761.0000 (10 червня - 761.0100) 100 EUR - 1073.1622 (10 червня - 1062.2939) 10 RUR - 2.4606 (10 червня - 2.4342).

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