Курс валют у комбанках Харкова
10:45, 11 червня 2009Харьків
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Долар 7,58 - 7,63 грн.
Харків. 11 червня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 11 червня: Мегабанк - купівля долара - 7,58 грн. (продаж - 7,67 грн.), євро - 10,6 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,635 (7,66), 10,67 (10,8), Реал-банк - 7,62 (7,67), 10,64 (10,84) відповідно.
Як повідомляв УНІАН, на 11 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 761.0000 (10 червня - 761.0100)
100 EUR - 1073.1622 (10 червня - 1062.2939)
10 RUR - 2.4606 (10 червня - 2.4342).
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