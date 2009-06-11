Курси валют в обмінниках Києва

Харків. 11 червня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,62 грн./дол., продають – за 7,66 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінився, порівняно з 10 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,58-7,645 грн./дол., із продажу – 7,645-7,69 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі-продажу євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 10 червня, й становить 10,62/10,79 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,49-10,70 грн./євро, з продажу – в межах 10,73-10,87 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,7%, порівняно з 10 червня, й становить у середньому 0,2333 грн./рубль, продажу – дещо знизився, до 0,2527 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,2445 грн./рубль, із продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому за 7,62 грн./дол., продають – за 7,66 грн./дол. (курс майже не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,65 грн./євро, продажу – 10,79 грн./євро (курс дещо змінився відучора).

Курс купівлі-продажу російського рубля в київських банках майже не змінився, порівняно з 10 червня, й становить у середньому 0,2313 грн./рубль, продажу – 0,2551 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,66 грн., євро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,70 грн., євро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,60/7,66 грн., євро – 10,70/10,78 грн., рубль – 0,235/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 червня, становить: гривні до долара США – 7,61, до євро – 10,731622, до російського рубля – 0,24606.