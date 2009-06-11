У п’ятницю на Сході спека: 29-34°

Харків. 11 червня. УНІАН. Завтра у західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощі, грози, вночі місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на півдні та сході утримається спекотна погода с температурою вночі 17-22°, вдень 29-34°, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза (у Криму та на Одещині вдень місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с).

На решті території мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с, в окремих пунктах град та шквали 25-28 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Вітер у західній половині західний та північно-західний, на решті території південно-східний, 5-12 м/с.

У Київській області - вночі місцями невеликий дощ, вдень грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 19-22 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. У Києві - температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.