Черномирдін покидає Україну

Харків. 11 червня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Д.Медведєва.

Цим же указом В.Черномирдін призначений радником Президента РФ, на нього покладені обов`язки спеціального представника Президента з питань економічної співпраці з державами - учасниками Співдружності Незалежних Держав.