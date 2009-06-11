Шурма: у Харкові катастрофа – не вистачає вакцин

Харків. 11 червня. УНІАН. У Харкові склалася катастрофічна ситуація із забезпеченням вакцинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Харківської міської ради Ігоря ШУРМУ.

За його даними, сьогодні у Харкові використовується 13 вакцин, і жодною з них, стверджує він, місто не забезпечено на 100%.

Зокрема, повідомив І.ШУРМА, наявність вакцини проти кашлюку, дифтерії, правця становить10% від потреби, проти дифтерії – 20%, проти краснухи – 13%, проти туберкульозу – 40,8%, проти поліомієліту – 60%, гепатиту «B» - 70%, комплексна вакцина АКДС – 70%.

«Сьогодні держава грається з інфекційними хворобами. Всі мовчать, поки не буде спалаху якогось захворювання. Якщо держава не може фінансово забезпечити державну програму імунопрофілактики, вона повинна про це заявити, і тоді міська влада шукатиме механізм рішення проблеми. Ми не збираємося сидіти, склавши руки, і порушуватимемо цю проблему шляхом оповіщення Президента, прем`єр-міністра, Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України», - заявив І.ШУРМА.