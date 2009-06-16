На ХАЗі відкрито пункт пропуску через кордон
«Створюються нормальні умови»
Харків. 16 червня. УНІАН. На аеродромі «Сокольники» на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства відкрито пункт пропуску через державний кордон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, відповідне розпорядження уряду №631 затверджено 10 червня ц.р.
У міністерстві зазначають, що відкриття даного пункту пропуску створює умови для безперешкодного переміщення літаків власного виробництва, товарів і вантажів, призначених для задоволення виробничих потреб підприємства, як власними, так і орендованими літаками, а також для пропуску членів екіпажів, супроводжуючих осіб і фахівців, які працюють на підприємстві й прибувають у службових цілях на запрошення керівника підприємства.
Довідка УНІАН. Харківський авіазавод спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основними конкурентами Ан-74Т-200А є турбогвинтові транспортні літаки CASA 295 (Іспанія) і C-27J (Локхід-Мартін, США). Потенційний ринок збуту Ан-74Т-200А – країни Близького Сходу, Африки, Азії та Південної Америки.