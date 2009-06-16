На ХАЗі відкрито пункт пропуску через кордон

Харків. 16 червня. УНІАН. На аеродромі «Сокольники» на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства відкрито пункт пропуску через державний кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, відповідне розпорядження уряду №631 затверджено 10 червня ц.р.

У міністерстві зазначають, що відкриття даного пункту пропуску створює умови для безперешкодного переміщення літаків власного виробництва, товарів і вантажів, призначених для задоволення виробничих потреб підприємства, як власними, так і орендованими літаками, а також для пропуску членів екіпажів, супроводжуючих осіб і фахівців, які працюють на підприємстві й прибувають у службових цілях на запрошення керівника підприємства.

Довідка УНІАН. Харківський авіазавод спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основними конкурентами Ан-74Т-200А є турбогвинтові транспортні літаки CASA 295 (Іспанія) і C-27J (Локхід-Мартін, США). Потенційний ринок збуту Ан-74Т-200А – країни Близького Сходу, Африки, Азії та Південної Америки.