Добкін відбув до столиці

Харків. 19 червня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні перебуває у Києві.

Як повідомляє сайт міськради, М.ДОБКІН відбув у столицю до Кабінету міністрів України для участі в нараді з питань розрахунків за використаний газ підприємств теплопостачання у 2009 році.

Згідно з розпорядженням мера, координацію роботи виконавчих органів міськради покладено на заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів міської ради Тетяну ТАУКЕШЕВУ.