21 червня у Харкові пройде свято Музики

Харків. 19 червня. УНІАН. 21 червня в Харкові відбудеться свято Музики.

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на директора Французького культурного центру Вівьєна ФУКЕ.

Він розповів, що цього року вже в 10-й раз Харків додасть свою ноту в найбільшій світовій музичній події - святі Музики. З моменту свого народження у Франції 21 червня (день літнього сонцестояння) 1982 року це свято стало щорічним всесвітнім місцем зустрічі професійних музикантів і любителів, які цього дня збираються на безкоштовних концертах в публічних місцях у всіх містах і селах Франції і в більш, ніж в 100 країнах світу на 5 континентах.

В.ФУКЕ поінформував, що свято Музики в Харкові відбудеться 21 червня з 15.00 до 23.00 в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.

У святі беруть участь: групи «Electro Magnifika», «Село і люди», «Собаки в космосі», «Стан душі», «UA», «Banderas Blues Band», «Bessoven», «Love-rock», «TransStep», «Jah Pre», «S.Март.Sound», «Groove organization», «Марія», «Alarm Pressure», «Третій Колодязь», «Freedom», «Снікерс урбанія», «Legion», «Капоейра АСМВ».