Автомобіль губернатора потрапив у ДТП

Харків. 19 червня. УНІАН. Автомобіль голови Харківської облдержадміністрації потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланнм на Медіа-групу «Об’єктив» та видання «Міський дозор».

Автомобіль губернатора Mercedes S 550 зіткнувся з легковиком Mercedes ML 350 на перехресті вулиць Сумської та Іванова. За кілька хвилин після аварії з авто губернатора були зняті номерні знаки.

Аварія незначна: у Мерседеса 350 - подряпини на правому крилі, у губернаторського авто – пошкоджене крило і бампер. Водії знаходяться на місці події. Працівники ДАІ констатують порушення правил руху. Постраждалих немає. Щоб не заважати рухові, обидва авто припаркували поблизу Палацу піонерів.