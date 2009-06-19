Автомобіль губернатора потрапив у ДТП

16:01, 19 червня 2009
Харьків
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Про це пишуть ЗМІ

Харків. 19 червня. УНІАН. Автомобіль голови Харківської облдержадміністрації потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланнм на Медіа-групу «Об’єктив» та видання «Міський дозор».

Автомобіль губернатора Mercedes S 550 зіткнувся з легковиком Mercedes ML 350 на перехресті вулиць Сумської та Іванова. За кілька хвилин після аварії з авто губернатора були зняті номерні знаки.

Аварія незначна: у Мерседеса 350 - подряпини на правому крилі, у губернаторського авто – пошкоджене крило і бампер. Водії знаходяться на місці події. Працівники ДАІ констатують порушення правил руху. Постраждалих немає. Щоб не заважати рухові, обидва авто припаркували поблизу Палацу піонерів.

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