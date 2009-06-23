Керівництво ТЕЦ-5 заспокоює харків’ян щодо гарячої води

Харків. 23 червня. УНІАН. Харків`яни не залишаться без гарячої води через зупинку ТЕЦ-5.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив Олег ШАПОВАЛОВ - генеральний директор ТЕЦ-5, яка сьогодні вночі призупинила роботу.

Коментуючи ситуацію, керівник ТЕЦ-5 зазначив, що Харківські теплові мережі здатні самостійно забезпечити Харків у літній період гарячою водою.

«Цей теплоносій буде трохи дорожчим для теплових мереж. Ми не здійснюватимемо підживлення, яке значно дешевше на харківській ТЕЦ-5. Це ляже додатковим тягарем для ХТС. Гаряча вода, я гадаю, у харків`ян буде, якщо Харківські теплові мережі матимуть ліміти газу», - сказав О.ШАПОВАЛОВ.

При цьому він висловив стурбованість тим, як зберегти колектив ТЕЦ-5, а це близько 800 працівників. «Коли станція простоює, ми не маємо нагоди своєчасно виплачувати всі надбавки до посадових окладів, премії, інші стимулюючі чинники. Звичайно ж, це боляче вдарить по трудовому колективу. Минулого року колектив подібну ситуацію вже пережив. На жаль, не всі повернулися працювати на ТЕЦ», - зазначив О.ШАПОВАЛОВ. теплоелектроцентралі.

Керівник сподівається, що цього року ТЕЦ-5 переживе важкі часи з меншими втратами. Найближчим часом О.ШАПОВАЛОВ у Києві проводитиме переговори з ДК «Газ України» і НАК «Нафтогаз України» щодо відновлення роботи ТЕЦ-5.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня О.ШАПОВАЛОВ повідомив, що робота харківської ТЕЦ-5 на генерацію електроенергії та подачу тепла буде опівночі зупинена. За його словами, основна причина призупинки підприємства – відсутність палива, яке з початку 2009 року подорожчало двічі – майже на 40%, і в травні відбулося ще одне подорожчання палива для генерації електроенергії (мазуту) на 30%.