Цього року випускників розважатимуть Потап, Настя Каменських та ін.

Харків. 25 червня. УНІАН. Святкування Дня випускника у Харкові цього року відбудеться на майдані Свободи

Як повідомляє сайт міськвиконкому, урочистості, які пройдуть під патронатом міського голови Михайла ДОБКІНА, розпочнуться у неділю, 28 червня, о 19.00.

Очікується, що в святі візьмуть участь понад 11 тисяч випускників загальноосвітніх установ освіти всіх типів і форм власності Харкова, шести ліцеїв при вищих навчальних закладах 2009 р., а також їхні друзі та батьки. Кожний випускник одержав по 3 запрошення. Під час урочистої церемонії кращим учням та установам освіти будуть вручені сертифікати і цінні подарунки.

У святковому концерті беруть участь зірки української та російської естради: Потап і Настя Каменських, Наталія Могилевська і «Фабрика», Влад Топалов, групи «Корни», «Город 312» і «Сливки», Ігор Тальков (молодший).