Готелі Харкова вже отримують нагороди за Євро-2012

Вручення – 30 червня

Харків. 26 червня. УНІАН. Асоціація готелів України визначила 4 кращих готелі Харківщини, що готуються до прийому гостей Євро-2012, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації. Серед переможців готелі: «Чичіков», «Київський», «Мир» та «Харків». Як повідомили в Управлінні з координації підготовки та проведення фінальної частини Євро-2012 Головного управління економіки облдержадміністрації, нагороди директорам готелів 30 червня буде вручати заступник генерального директора Асоціації Тамара ЄВДОКИМОВА.

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