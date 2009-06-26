Готелі Харкова вже отримують нагороди за Євро-2012
18:45, 26 червня 2009Харьків
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Вручення – 30 червня
Харків. 26 червня. УНІАН. Асоціація готелів України визначила 4 кращих готелі Харківщини, що готуються до прийому гостей Євро-2012, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.
Серед переможців готелі: «Чичіков», «Київський», «Мир» та «Харків».
Як повідомили в Управлінні з координації підготовки та проведення фінальної частини Євро-2012 Головного управління економіки облдержадміністрації, нагороди директорам готелів 30 червня буде вручати заступник генерального директора Асоціації Тамара ЄВДОКИМОВА.
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