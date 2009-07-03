Випускникам університету ім. Каразіна вручили дипломи

Харків. 3 липня. УНІАН. Сьогодні випускникам Харківського національного університету ім. В.Каразіна вручили магістерські та бакалаврські дипломи.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості, в яких взяли учать випускники, декани, керівництво університету, а також представники харківської влади, пройшли в театрі опери і балету ім. Лисенка.

Із закінченням вузу вчорашніх студентів привітав ректор університету Віль БАКІРОВ. Він висловив переконання, що нинішні молоді фахівці примножать славу попередніх поколінь випускників одного з найстаріших вузів України, який дав світові імена нобелівських лауреатів, відомих науковців, інженерів, письменників.

«Ви, - сказав зокрема В.БАКІРОВ, - переступили межу між студентом та фахівцем. В Україні понад 1000 вищих навчальних закладів, які видають дипломи однакового зразка. Але вартість диплому ХНУ визначається більш ніж 200-річним досвідом і світовим визнанням».

«Університет пишається своїми випускниками – кожним з вас», - наголосив ректор.

Кращим випускникам В.БАКІРОВ вручив Почесні грамоти університету.

Цього року на 20 факультетах університету отримали свою вищу освіту понад 2 тисяч магістрів і спеціалістів.