Стартував Чемпіонат України з футболу

Результати 1-го туру

Харків. 20 липня. УНІАН. Недільними матчами закінчився 1-й тур Чемпіонату України з футболу. Оболонь - Металіст 0:2 (Едмар 41, Олійник 73) Таврія - Металург З 2:0 (Ковпак 70 пен., Платон 89) Металург Д - Дніпро 0:0. Раніше були зіграні матчі: Ворскла - Карпати 1:2 (Мілошевич 49 автогол - Кузнєцов 18, Чеснаков 31 автогол) Зоря - Арсенал 0:0 Динамо - Чорноморець 5:0 (Кравченко 3, Мілевський 16 пен., Гусєв 40, Ярмоленко 54, Корреа 79) Шахтар - Кривбас 3:0 (Жадсон 18, 47, Агахова 33) Іллічівець - Закарпаття 1:0 (Тищенко 73).

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