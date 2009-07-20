Бізнесмен отримав від незаконної діяльності казино 1,4 млн. грн.

Харків. 20 липня. УНІАН. У Харкові працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора товариства з обмеженою відповідальністю, котрий, без отримання відповідної ліцензії, здійснював діяльність з організації та проведення азартних ігор у казино.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, унаслідок таких протиправних дій посадовець незаконно отримав прибуток у сумі 1,4 мільйона гривень.

За даним фактом прокуратурою Київського району Харкова порушено кримінальну справу.