Бізнесмен отримав від незаконної діяльності казино 1,4 млн. грн.
12:03, 20 липня 2009Харьків
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За справу взялася прокуратура Київського району Харкова…
Харків. 20 липня. УНІАН. У Харкові працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора товариства з обмеженою відповідальністю, котрий, без отримання відповідної ліцензії, здійснював діяльність з організації та проведення азартних ігор у казино.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, унаслідок таких протиправних дій посадовець незаконно отримав прибуток у сумі 1,4 мільйона гривень.
За даним фактом прокуратурою Київського району Харкова порушено кримінальну справу.
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