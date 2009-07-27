Харківська ОДА критикує Міноборони

Харківська облдержадміністрація вимагає від Міністерства оборони України активізувати роботу з ліквідації наслідків надзвичайної події, яка трапилась торік на артилерійських складах поблизу Лозової.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації Володимир РОСОХА, відповідні листи влада регіону надіслала на адресу Міноборони та Міністерства надзвичайних ситуацій, а також першому віце-прем`єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ.

За словами В.РОСОХИ, Міноборони ще не подало на затвердження уряду проект програми з ліквідації наслідків надзвичайної події у Лозовій. Її було погоджено з обласною владою і міністерствами, але Міноборони разом з МНС досі не розподілили між собою заплановані роботи.

"Оскільки програму не прийнято, то не фінансуються у належних обсягах роботи з утилізації боєприпасів, ліквідації наслідків надзвичайної події у військову містечку, розташованому поруч зі складом", - сказав В.РОСОХА.

Він повідомив, що кошти потрібні також для передачі цього містечка на баланс міської ради, аби привести його інфраструктуру до належного стану.

Крім того, кілька разів на сезон слід обробляти гербіцидами рослини на території артскладу, але виділених 100 тис. грн. вистачило лише на одну обробку.

За словами В.РОСОХИ, Харківська облдержадміністрація наполягає на розгляді вищезазначених проблем на засіданні урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

Довідка УНІАН. Пожежа на території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ поблизу міста Лозова, де зберігається майже 95 тисяч тонн боєприпасів, сталася 27 серпня 2008 року Через це виникла детонація боєприпасів. Вони розлетілися у тому числі і за межі артскладу.