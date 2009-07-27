Кирила в Україні першим зустрів Янукович

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ прибув з 10-денним пастирським візитом до України.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» Патріарха зустрічали Предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР, депутати українського парламенту, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, дипломати. Патріарха біля трапу літака вітали дівчата в національних костюмах з хлібом-сіллю і букетом білих троянд. На флагштоках – прапори України і патріарший штандарт.

Патріарх КИРИЛ вперше відвідує Україну як предстоятель церкви. Це його другий зарубіжний візит.