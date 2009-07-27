Міжбанк відкрився ростом долара і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9220/7,9660 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна російської валюти зросла до 0,2570/0,2590, котирування євро-гривня пішли вгору – 11,2845/11,3310. На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар підвищилася до 1,4247/1,4249 (п`ятниця – 1,4201/1,4203).

У п`ятницю Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютних парах євро-гривня – 10,9100 і швейцарський франк-гривня – 7,1800.