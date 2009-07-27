У Пісочині горіли дві квартири

Пожежа в п’ятиповерхівці в Пісочині. Вранці в суботу в селищі спалахнули дві сусідні квартири. Ніхто не постраждав.

Як розповіли в Головному управлінні МНС у Харківській області, загорілися меблі, домашні речі й балкони обох квартир. За інформацією управління, через сильний дим четверо мешканців цих квартир не змогли самостійно покинути будинок. Рятувальники евакуювали їх з третього поверху. Пожежні загасили вогонь майже за дві години.

Чому трапилася пожежа і які збитки наніс вогонь, розбираються фахівці.

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