Єдиний міський центр зайнятості починає працювати

Не шукайте районний центр зайнятості! Відсьогодні працює центр загальноміський. Районні відділи переїжджають у нову будівлю – на вулицю Шевченка, 137-А.

Входини призначали на початок року, потім дату перенесли на березень, і ще раз – на літо. Проте пустити пресу до нової будівлі керівництво центру не захотіло – офіційного відкриття, розповіли у прес-службі установи, ще не було. Мовляв, зараз йдуть останні приготування – встановлюють меблі.

Людей же просять звертатися за новою адресою на вул. Шевченка, тел.: 728-40-03.

Перерізання стрічки у Харківському міському центрі зайнятості планують на другу половину серпня.

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