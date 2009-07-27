Єдиний міський центр зайнятості починає працювати
18:16, 27 липня 2009Харьків
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Районні центри закриті
Не шукайте районний центр зайнятості! Відсьогодні працює центр загальноміський. Районні відділи переїжджають у нову будівлю – на вулицю Шевченка, 137-А.
Входини призначали на початок року, потім дату перенесли на березень, і ще раз – на літо. Проте пустити пресу до нової будівлі керівництво центру не захотіло – офіційного відкриття, розповіли у прес-службі установи, ще не було. Мовляв, зараз йдуть останні приготування – встановлюють меблі.
Людей же просять звертатися за новою адресою на вул. Шевченка, тел.: 728-40-03.
Перерізання стрічки у Харківському міському центрі зайнятості планують на другу половину серпня.
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