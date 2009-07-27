Долар на міжбанку взяв планку 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги по парі долар США/гривня відкрилися на рівні 7,9200/7,9800, і до 11:00 котирування не змінилися. Опівдні ціни становили 7,9188/8,0000, і на момент закриття торгової сесії скоректувалися на рівні 7,9300/8,0000 грн./дол. (максимальний середній рівень становив 7,9400/8,0000 о 14:16, мінімальний середній – 7,9000/7,9800 об 11:06).

Як повідомляє компанія "Укрділинг", сьогодні на міжбанківському валютному ринку України НБУ купував долари США по 7,6500 і продавав по 7,6700 грн.

Російський рубль котирувався банками по 0,2569/0,2589. Коливаючись протягом дня, до закриття курс становив 0,2575/0,2605.

Торги євро стартували з позначок 11,2939/11,3794. До 11:00 спред розширився (11,2319/11,3850), і на момент закриття котирування збільшилися і вийшли на 11,3176/11,4176 (максимальний середній курс був зафіксований о 14:56 - 11,3375/11,4400, а мінімальний середній – о 12:23 - 11,2335/11,3470).

На Depo ринку гривня овернайт котирується банками по 0,5/1,5%, долар – по 3,0/7,0%. Місячні ресурси становлять: UAH - 7,0/11,0% і USD - 5,0/11,0%.