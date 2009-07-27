Armavia відкриває авіарейс Єреван-Харків
19:13, 27 липня 2009Харьків
0 0
Рейси здійснюватимуться кожного понеділка
Компанія Armavia сьогодні відкриває регулярний прямий авіарейс Єреван – Харків.
Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Харків», рейси здійснюватимуться кожного понеділка.
Літаки вилітатимуть з Єревану о 23.00 за місцевим часом і прибуватимуть до Харкова о 23.05 за місцевим часом.
У зворотний бік літак відправлятиметься по вівторках. З Харкова він відправиться в 00.05 (місцевий час), а до Єревану прибуде о 4.00 (місцевий час).
Рейси передбачається здійснювати на Аеробусі А-319 (Airbus 319) місткістю 124 пасажири.
Довідка УНІАН. Компанія Armavia ("Армавіа") є національним авіаперевізником Вірменії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter