Armavia відкриває авіарейс Єреван-Харків

Компанія Armavia сьогодні відкриває регулярний прямий авіарейс Єреван – Харків.

Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Харків», рейси здійснюватимуться кожного понеділка.

Літаки вилітатимуть з Єревану о 23.00 за місцевим часом і прибуватимуть до Харкова о 23.05 за місцевим часом.

У зворотний бік літак відправлятиметься по вівторках. З Харкова він відправиться в 00.05 (місцевий час), а до Єревану прибуде о 4.00 (місцевий час).

Рейси передбачається здійснювати на Аеробусі А-319 (Airbus 319) місткістю 124 пасажири.

Довідка УНІАН. Компанія Armavia ("Армавіа") є національним авіаперевізником Вірменії.