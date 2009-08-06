У центрі Харкова горить офісний будинок

Пожеж а в 4-поверховому будинку в центрі міста. Зараз будинок №31 на вулиці Артема гасять пожежники.

Як повідомив кореспондент «МедіаПорта» з місця події, найімовірніше, жерело вогню на даху: полум’я не видно, але звідти валить дим.

На місці працюють декілька пожежних машин. Інформації про постраждалих поки що немає.

Цей будинок розташований навпроти Національного автодорожнього університету, частину приміщень займають мобільна компанія і банк.

Медіапорт