У центрі Харкова горить офісний будинок
11:05, 06 серпня 2009Харьків
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Будинок гасять пожежники
Пожежа в 4-поверховому будинку в центрі міста. Зараз будинок №31 на вулиці Артема гасять пожежники.
Як повідомив кореспондент «МедіаПорта» з місця події, найімовірніше, жерело вогню на даху: полум’я не видно, але звідти валить дим.
На місці працюють декілька пожежних машин. Інформації про постраждалих поки що немає.
Цей будинок розташований навпроти Національного автодорожнього університету, частину приміщень займають мобільна компанія і банк.
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