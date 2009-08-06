Міжбанк закрився на рівні 8,018/8,051 гривень за долар

На закриття торгів на міжбанку вартість долара стабілізувалася - 8,0180/8,0510 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціна на американську валюту стабілізувалася: на закриття торгів цінові рівні склали 8,0180/8,0510 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:00 Національний банк України оголосив про продаж доларів за курсом 7,75 грн./дол.

Ринок рубля відкрився котируваннями - 0,2570/0,2585 грн./рубль, на 11:00 ціни зросли - 0,2574/0,2589 грн./рубль, і на 12:00 звузився спред – 0,2583/0,2589 грн./рубль. На закриття торгів ціни впали - 0,2573/0,2585 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 31,23 рублів за долар (+0,105).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4404/1,4406 дол./євро, а на 15:15 знизилися до 1,4368/1,4370 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5340/11,5960 грн./євро, на 11:00 ціни почали зростати - 11,5460/11,6170 грн./євро, і на 12:00 досягли рівня 11,5908/11,6200 грн./євро. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися - 11,5260/11,5750 грн./євро.