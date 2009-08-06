Чотири людини постраждали в ДТП на проспекті 50-річчя СРСР

Три дівчини і парубок постраждали в аварії на проспекті 50-річчя СРСР в районі будинку № 33.

Як розповіли в міському відділі Державтоінспекції, учора о пів на одинадцяту вечора водій мопеда BR50 наїхав на двох пішоходів: дівчат 19 і 20 років. Потім, розповідають інспектори ДАІ, мопед перекинувся, водій та його пасажирка – 16-річна дівчина – упали з нього.

У двох дівчат-пішоходів і 18-річного водія мопеда травми голови і забиття. Більше за всіх, за даними ДАІ, постраждала пасажирка мопеда: дівчина знаходиться в комі, у неї струс мозку, чисельні забиття голови.

Усіх постраждалих доставили до лікарні швидкої невідкладної допомоги. Обставини події зараз з’ясовують правоохоронці.

Медіапорт