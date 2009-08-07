Прикордонники затримали чоловіка з підробленим паспортом

Чоловіка з підробленим паспортом затримали харківські прикордонники в потязі «Москва-Феодосія».

За інформацією прес-секретаря Харківського прикордонзагону Дмитра Горкольцева, під час перевірки складу в пункті пропуску «Козача Лопань» він пред’явив паспорт громадянина Російської Федерації. Але в документі, як помітили правоохоронці, були замінені сторінки. Тоді пасажир зізнався, що він громадянин Узбекистану. Зараз його затримали до встановлення особистості.

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