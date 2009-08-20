Олена Бондаренко зносить Кудрявцеву
00:01, 20 серпня 2009Харьків
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Турнір у Торонто
Харків. 20 серпня. УНІАН. На турнірі категорії «Прем’єр» у Канаді в матчі другого кола, що відбувся в середу, українка Олена Бондаренко упевнено обіграла росіянку Аллу Кудрявцеву 6:3, 6:0 і вийшла в третій раунд.
Як повідомляє сайт «Сапрнов-теніс», ймовірною суперницею Олени стане американка Серена Вільямс, яка сьогодні вночі зіграє з росіянкою Ярославою Шведовою.
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