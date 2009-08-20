Олена Бондаренко зносить Кудрявцеву

Харків. 20 серпня. УНІАН. На турнірі категорії «Прем’єр» у Канаді в матчі другого кола, що відбувся в середу, українка Олена Бондаренко упевнено обіграла росіянку Аллу Кудрявцеву 6:3, 6:0 і вийшла в третій раунд.

Як повідомляє сайт «Сапрнов-теніс», ймовірною суперницею Олени стане американка Серена Вільямс, яка сьогодні вночі зіграє з росіянкою Ярославою Шведовою.