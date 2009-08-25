Кітанін просить харків’ян «в експонати нічого не кидати»

Харків. 25 серпня. УНІАН. Відкриту напередодні на вул. Пушкінській площу Архітекторів усього за день перетворили майже на філію Дергачівського сміттєвого полігону. Про це сьогодні розповів журналістам директор Департаменту комунального господарства Віктор КІТАНІН, попросивши громадськість поважати і цінувати працю ближнього, повідомляє сайт міськради.

«24 серпня я побачив тут, напевно, філію Дергачівського полігону. П`єдестали для скульптурних груп перетворилися на розпивочні столи, скрізь були гори сміття. Я змушений дати підрядникам завдання привести все в порядок, витягнути весь бруд, який накидали під скло з макетом. Після цього ми встановимо кутики, щоб туди нічого не потрапляло».

Окрім цього, невстановлені особи налили в чашу фонтану миючі засоби, внаслідок чого піна текла просто по вулиці Пушкінській. Щоб почистити і помити фонтан, довелося двічі його зупиняти і зливати кожного разу по 10 тонн води.

«Дуже прошу цивілізовано себе вести, в експонати нічого не кидати. Все, що створено у місті – створено для харків`ян. Давайте цінувати працю тих, хто це все створив, - попросив В.КІТАНІН, - мені прикро, що до об`єктів благоустрою таке ставлення».