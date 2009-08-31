На газифікацію Харківщини знайдуться 42 млн. грн.

Харків. 31 серпня. УНІАН. На добудову об’єктів газифікації Харківської області до кінця року буде спрямовано 42 млн. грн.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ХОДА Арсена АВАКОВА.

За його словам, відповідне рішення Кабінету міністрів України про виділення 37 млн. грн. ухвалене на минулому засіданні уряду.

«На минулому засіданні уряду ухвалено рішення про фінансування державою добудови газопроводів на 37 млн. грн. Гадаю, що цього року нам під силу при таких ресурсах ці роботи завершити. Це буде величезний прорив», - сказав А.АВАКОВ

Ще 5 млн. грн., за словами губернатора, виділяє НАК «Нафтогаз України» в рамках Угоди про співпрацю між Харківською областю та Компанією.

«Крім того, є ще 5 млн. з приводу яких ми досягли домовленості з НАК «Нафтогаз України», де будуть і об’єкти газифікації, і ще ціла низка об’єктів по селах і районах області», - додав А.АВАКОВ.

Губернатор запевнив, що після зустрічі з головою НАК «Нафтобазу» Олегом ДУБИНОЮ, яка відбудеться 3 вересня в Києві, він зможе обнародувати об’єкти, на які будуть спрямовані державні гроші.

Начальник Головного управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації Василь БЕЗ’ЯЗИЧИЙ підтвердив виділення державних коштів, відзначивши без уточнення, що вони будуть спрямовані на добудову 17 об’єктів.