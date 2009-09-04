Харків. 3 вересня. УНІАН. На Харківщині розпочато збирання сої. Показник врожайності сої в області збільшився порівняно з минулим роком на 37%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА, на сьогодні ця культура скошена на 1,7 тис. га, що становить 5% від запланованої площі.

При цьому намолочено 1,9 тис. т зерна при середній врожайності 11,0 ц/га.

За словами В.ЗВЄРЄВА, врожайність сої на даний момент на 37% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.