Повалені дерева та зірваний дах адміністрації: Львів накрила потужна гроза (фото)

Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської райадміністрації та пошкодив вікна.

У Львові через негоду зафіксували повалені дерева, обриви ліній електротранспорту та пошкодження даху адмінбудівлі. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його інформацією, зокрема, дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова.

"Біля парку Франка дерево впало на тролейбус. Біля церкви Святого Юра також впало дерево, пошкодивши контактну мережу. Є обриви контактної мережі на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола – Липинського, на перехресті Степана Бандери – Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка. На Липинського також тимчасово відключена напруга. На перехресті Варшавська – Тунельна впав світлофор", - описав наслідки мер.

Він також додав, що сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

Садовий закликав містян не ховатися під деревами та не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

За його інформацією, через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9.

"Наші служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Після того, як приберуть повалені дерева та відновлять контактну мережу, рух трамваїв відновлять", - зазначив міський голова.

Якої погоди варто очікувати до кінця червня в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, червень в Україні закінчиться надзвичайною спекою - у західних областях прогнозують до 33-38 градусів тепла.

За її словами, частину країни незабаром вкриє дощ. Зокрема, сьогодні, 29 червня, увечері грозові дощі, а подекуди – із сильнішими короткими зливами та шквалом, очікуються на півночі, заході та подекуди – в центральній частині України.

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