То не мер, що не грає у гольф

Харків. 4 вересня. УНІАН. Недавно у Харкові відкрився Superior golf club, – престижний гольф-клуб, розрахований на активних любителів цього аристократичного виду спорту, повідомляє сайт міської ради з посиланням на російський спеціалізований журнал «GolfDigest».

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН став справжнім гольфістом, він приїжджає грати в Superior golf club при першій-ліпшій можливості. «Добкін – єдиний мер в Україні, що грає в гольф», - відзначає видання.

Створення в Харкові гольф-поля, яке вже найближчим часом планують перетворити на повноцінне чемпіонське поле на 18 лунок, є ініціативою депутата Харківської міської ради, відомого мецената Юрія САПРОНОВА. М.ДОБКІН і Ю.САПРОНОВ часто грають разом і в гольф, і в теніс.

В Superior golf club 18-20 вересня відбудеться турнір по гольфу на Кубок мера.