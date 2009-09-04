Долар перевалив за 9 грн.

Харків. 4 вересня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,80 грн./дол., що на 0,7% дорожче, ніж 3 вересня, продають - по 8,97 грн./дол., що дорожче на 0,8%. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,65-8,80 грн./дол., з продажу – 8,90-9,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7%, порівняно з 3 вересня, і становить 12,52 грн./євро, продажу – на 1%, до 12,89 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,38-12,70 грн./євро, з продажу – в межах 12,75-13,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 3 вересня підвищився на 0,2% – до 0,2633 грн./рубль, продажу – на 1,1%, до 0,2812 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2742 грн./рубль, з продажу – в межах 0,27-0,30 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,82 грн./дол., що на 0,7% дорожче, ніж вчора, курс продажу – 8,97 грн./дол., що на 0,8% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,73-8,85 грн./дол., з продажу – 8,94-9,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 1%, порівняно з 3 вересня, і становить 12,59 грн./євро, продажу – на 1,2%, до 12,91 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,40-12,70 грн./євро, з продажу – в межах 12,82-13,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 3 вересня дещо знизився і становить в середньому 0,2615 грн./рубль, продажу – підвищився на 2%, до 0,2843 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2742 грн./рубль, з продажу – 0,28-0,30 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,83/9,05 грн., євро – 12,50/12,95 грн., рубль – 0,25/0,283 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,50/8,95 грн., євро – 11,90/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,70/8,98 грн., євро – 12,35/12,90 грн., рубль – 0,272/0,282 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 4 вересня, становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 11,446498, до російського рубля – 0,25135.