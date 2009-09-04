В суботу на Сході не без дощу

Харків. 4 вересня. УНІАН. 5 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західній частині, східних, а в другій половині дня і у північних та центральних областях пройдуть дощі, грози, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом вдень у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у південних областях до 30°, у західній частині 15-20°; у Карпатах протягом доби 9-14°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Лише ввечері очікуються дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 23-28°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

4 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 19°.