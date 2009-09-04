Двоє харків’ян отримали довічне ув’язнення

Харків. 4 вересня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 25-річного мешканця одного з районів області та 22-річного харків’янина засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство двох людей, яке вони вчинили з метою пограбування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, свій злочин ці двоє засуджених здійснили взимку 2009 року в будинку свого знайомого, вирішивши обікрасти його.

Після того як спроба споїти господаря і пограбувати не вдалася, злочинці підступно вбили чоловіка та його співмешканку і заволоділи майном потерпілих на загальну суму 1784 грн. 57 коп. Пробуючи замести сліди, вони також зімітували пожежу. В результаті загоряння було заподіяно збиток на суму близько 43 тис. грн.

Ворок винесено одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч.2 ст. 15, за ч.4 ст.187, ч.2 ст. 194, п.п.1,6,12 ч.2 ст. 115).