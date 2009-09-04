Катерина Бондаренко перемагає на чемпіонаті США

Харків. 4 вересня. УНІАН. Харків`янка Катерина Бондаренко вперше у своїй професійній кар`єрі вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату США.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», напередодні в матчі другого раунду українська тенісистка за 47 хвилин розгромила американку Шенай Пері: 6-1 6-1.

Наступна суперниця Катерини визначиться в матчі між росіянкою Анастасією Родіоновою та 23 ракеткою турніру Сабіною Лісицьки з Німеччини.

Також повідомляється, що для сестри Катерини Олени - лідера української збірної - на турнірі US Open матч другого раунду завершився невдало. Українка у двох сетах поступилася аргентинській тенісистці Сіселі Дулко: 4-6 0-6.