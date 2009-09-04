Катерина Бондаренко перемагає на чемпіонаті США
19:41, 04 вересня 2009Харьків
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Харків’янка вперше вийшла у 3 раунд
Харків. 4 вересня. УНІАН. Харків`янка Катерина Бондаренко вперше у своїй професійній кар`єрі вийшла до третього раунду Відкритого чемпіонату США.
Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», напередодні в матчі другого раунду українська тенісистка за 47 хвилин розгромила американку Шенай Пері: 6-1 6-1.
Наступна суперниця Катерини визначиться в матчі між росіянкою Анастасією Родіоновою та 23 ракеткою турніру Сабіною Лісицьки з Німеччини.
Також повідомляється, що для сестри Катерини Олени - лідера української збірної - на турнірі US Open матч другого раунду завершився невдало. Українка у двох сетах поступилася аргентинській тенісистці Сіселі Дулко: 4-6 0-6.
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