Катерина Бондаренко вибуває з турніру US Open

08:14, 10 вересня 2009
Харьків
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Бельгійка Вікмайєр не поступилася

Харків. 10 вересня. УНІАН. Харків’янка Катерина БОНДАРЕНКО не змогла пробитися у наступний раунд турніру US Open, який триває у США.

В 1/4 фіналу К.БОНДАРЕНКО поступилася  бельгійській тенісистці  Яніні ВІКМАЙЄР з рахунком 7:5, 6:4.

Виступ К.БОНДАРЕНКО на турнірі у США став одним з найвищих досягень українських тенісисток на змаганнях такого рівня.

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