Катерина Бондаренко вибуває з турніру US Open

Харків. 10 вересня. УНІАН. Харків’янка Катерина БОНДАРЕНКО не змогла пробитися у наступний раунд турніру US Open, який триває у США.

В 1/4 фіналу К.БОНДАРЕНКО поступилася бельгійській тенісистці Яніні ВІКМАЙЄР з рахунком 7:5, 6:4.

Виступ К.БОНДАРЕНКО на турнірі у США став одним з найвищих досягень українських тенісисток на змаганнях такого рівня.