Металіст готує динамівцям сюрприз

Харків. 11 вересня. УНІАН. Металіст готує київському Динамо сюрприз у матчі 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться у Харкові 12 вересня.

Про це завив в інтерв’ю «Известиям в Украине» захисник Металіста Мілан ОБРАДОВІЧ напередодні матчу.

На запитання, що футболіст очікує від гри в суботу , Мілан відповів: «Звичайно, нашої перемоги. «Динамо» і «Шахтар» - це команди-подразники. Будь-яку гру з ними треба вигравати. Зараз нам представився шанс перемогти «Динамо». На нашому стадіоні, з нашими уболівальниками. Я гадаю, ми покажемо гарну гру і залишимо суперника за бортом».

М.ОБРАДОВІЧ зазначив, що харків’яни підготувалися до двох поспіль ігор з лідерами українського футболу.

«Причому персонально налаштовуємося як на «Динамо», так і на «Шахтар». Готуємо їм своєрідний сюрприз. Його я розкривати не буду, інакше їм не буде приємно», - сказав захисник.