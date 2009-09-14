Прикордонники відібрали в росіянина боєприпаси

Харків. 14 вересня. УНІАН. Сьогодні вранці у пункті пропуску «Гоптівка» на кордоні з Росією прикордонники та митники затримали мешканця Ханти-Мансійського автономного округу, у якого були виявлені незадекларовані набої.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, 100 штук набоїв калібру 5,6 мм були виявлені під час огляду автомобіля «Toyota.

Дві упаковки набоїв перевозилися в ніші для запасного колеса. Всі вони вилучені і передані до митниці. Затриманий очікує на рішення суду, повідомив прес-секретар.